Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: primo duello tra Ayuso e Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladella terzadeldi. Partenza da Viladecans The Style Outlets e arrivo a La Molina per 218,6 km di battaglia ad alta quota,favorevole agli scalatori se si considera che negli ultimi 60km ben 40 saranno in salita.Dopo due tappe in cui la vittoria si è decisa in volatasi cambia musica con la prima vera frazione in montagna. Saranno ben 4000m i metri di disllo con una parte finale parecchio impegnativa: negli ultimi sessanta chilometri corridori dovranno affrontare il Coll de la Batallola, una salita di terza categoria di 7km con pendenza media del 3,4%, seguita dal Coll de la Creueta, (20,3km al 5,1%), e infine La Molina, una salita di prima categoria di 12,2 chilometri con pendenza media del 4,4%.