Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 6-3, 7-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro gioca un grande match e torna nei quarti di un 1000

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.54 Termina qui latestuale di-De. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi.1.52 Al prossimo turnoaffronterà il vincente dell’incontro tra Taylor Fritz ed Adam Walton. I due sono in questo momento in campo con l’americano avanti per 6-3, 3-3.1.50 Vittoria importantissima perche rineidi finale di un Masterdopo quasi quattro anni. L’ultimo apparizione deltra i migliori 8 di un torneo di questa categoria è Madrid 2021. Grazie a questo successo l’italiano sale in ventisettesima posizione nella classifica.1.48ha chiuso con il 78% dei punti vinti con la prima, entrata il 59% delle volte, ed il 48% con la seconda.