Sportnews.eu - Red Bull, Horner: “Non bisogna essere disfattisti, la stagione è appena iniziata”

Christianha rilasciato alcune dichiarazioni commentando il weekend in Cina e questo avvio didella Red.Le prime due gare dellahanno incoronato la McLaren che, come in molti si attendevano, rappresenta per il momento la monoposto da battere. In Australia ha trionfato Lando Norris, mentre a Shanghai è arrivata la doppietta con Oscar Piastri sul primo gradino del podio. L’australiano aveva anche conquistato il secondo posto nella Sprint Race del sabato.Red, il team managercommenta l’avvio di(Foto da Instagram – christian) – Sportnews.euLa scuderia papaya adesso si trova in vetta alla classifica costruttori con Norris leader di quella piloti, davanti a Max Verstappen. In merito alle prestazioni del campione del mondo in carica e della Redha parlato il team manager Christian, il quale ha spiegato come questo inizio diper la scuderia austriaca non è così disastroso come in molti sostengono.