Ilrestodelcarlino.it - Una morte sconvolgente: infarto stronca a 45 anni il presidente del Camerano Calcio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 21 marzo 2025 – Sono tutti sotto choc. Due comunità intere, quella di Osimo, dove viveva ed esercitava la sua professione con grande esperienza, e, città che accoglieva la sua passione e di cui era originario. Ma anche Ancona, dove aveva tantissimi amici. La scomparsa di Massimiliano Trozzi, 45, è stata come una doccia gelata ieri mattina. Era già morto quando è stato trovato nella sua azienda, la Fraber di San Biagio di Osimo, storico negozio di pelletteria fondato dal padre. Proprio i familiari, papà e mamma, hanno fatto la tragica scoperta. Si trovava nel magazzino dell’azienda, accasciato. La task force è scattata subito. I sanitari del 118 non hanno potuto dar nulla. Sono arrivati poi i carabinieri. Il medico legale ha constatato lanaturale. Lacrime e grida di dolore, non si sentiva altro.