Oroscopo: il Capodanno astrale con il Sole in Ariete segna un anno di cambiamenti. Cancro rinasce, Scorpione trova libertà, Bilancia affronta difficoltà.

Il 20 marzo 2025, ilentra nel segno dell’ndo l’inizio delastrologico. Questo momento rappresenta un’opportunità di rinnovamento e rinascita. I progetti e i desideri che sono stati concepiti fino ad ora possono finalmente trasformarsi in azioni concrete. L’inizio dell’è caratterizzato da un’energia intensa e da una spinta rivoluzionaria, che offre un terreno fertile per gettare nuove basi. Con l’arrivo dell’estate, ci si aspetta che queste nuove iniziative inizino a fiorire.Nel corso del 2025, si preannunciano significatividovuti alla rivoluzionedei pianeti definiti “lenti”. Il 31 marzo, Nettuno e il 26 maggio, Saturno entrerentrambi nel segno dell’, portando a un significativo cambiamento nell’asse celeste. Questi eventi possono generare momenti di instabilità, ma è proprio in queste fasi di confusione che si possono acquisire nuove consapevolezze.