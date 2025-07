Temptation Island 2025 news | boom di ascolti per la prima puntata

Temptation Island 2025 torna con un successo travolgente: la prima puntata ha fatto registrare un record di ascolti, attirando 3.452.000 telespettatori e conquistando il 27,80% di share. La dodicesima edizione del celebre docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha entusiasmato il pubblico, confermando il suo ruolo di appuntamento imperdibile dell’estate. Un debutto che promette scintille e emozioni intense per questa nuova stagione.

Temptation Island 2025, news. Boom di ascolti per la prima puntata: 3.452.000 telespettatori e il 27,80% di share. Giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, è tornato Temptation Island con la sua dodicesima edizione. Il docu-reality dei sentimenti, condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia, ha segnato il miglior debutto di sempre: 3.452.000

