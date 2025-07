Fiorentina ecco la campagna abbonamenti Prezzi invariati tutto quello che c' è da sapere

La Fiorentina svela la campagna abbonamenti per la stagione 2025, con prezzi invariati e opportunità da non perdere. La prelazione inizia mercoledì 9 luglio alle ore 12:00, offrendo ai tifosi la possibilità di assicurarsi i propri posti a condizioni vantaggiose. La notizia più entusiasmante? Tornano disponibili alcuni settori, promettendo un’annata ricca di emozioni e passione viola. Scopriamo insieme tutti i dettagli che ti faranno vivere un'altra stagione indimenticabile allo stadio!

Firenze, 4 luglio 2025 - Come annunciato nei giorni scorsi, la Fiorentina oggi ha presentato la Campagna Abbonamenti per la prossima stagione sportiva. Il via con la prelazione sarà dato mercoledì 9 luglio alle ore 12.00. Per questa stagione, tornano disponibili – in numero limitato – alcuni posti nei settori che per la scorsa campagna abbonamenti non erano acquistabili in abbonamento, ma sono stati in vendita durante la stagione soltanto per le singole gare, a causa delle aree di cantiere non ancora definitive. I settori coinvolti sono: Maratona Centrale (MAC); Parterre Maratona Coperto (PMC3); Parterre Maratona Scoperto (PM3); Maratona Laterale (MAL02); I tifosi che nella stagione 202324 erano abbonati in uno di questi settori, interessati a sottoscrivere un abbonamento per la stagione 202526, possono già da oggi ed entro l’8 luglio, richiedere informazioni sulla disponibilità del loro vecchio posto, contattando il Fiorentina Point esclusivamente via e-mailall’indirizzo: fiorentinapoint@acffiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it