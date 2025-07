Telese sospesa per 15 giorni l’attività di un locale | somministrava alcol ai minori

Un locale di Telese sospeso per 15 giorni, dopo aver somministrato alcol a minori, solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza e la tutela dei giovani. GiĂ a gennaio, la chiusura era stata necessaria a causa di una rissa coinvolgente una decina di giovani, evidenziando la crescente attenzione delle autoritĂ locali. Questa decisione sottolinea l'importanza di un controllo piĂą rigoroso nel rispetto delle normative e del benessere della comunitĂ .

Comunicato Stampa GiĂ a gennaio il locale era stato chiuso per una rissa che coinvolse una decina di giovani La Polizia di Stato, con provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle .

