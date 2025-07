Chi ci prova con me Nancy Brilli confessa e boccia | Non esiste proprio

facile, ma ricco di entusiasmo e scoperta. A 61 anni, Nancy Brilli dimostra che la passione e la voglia di mettersi in gioco non si fermano mai. Con il suo sorriso contagioso, invita tutti a seguire le proprie ambizioni senza paura, vivendo ogni momento come un’occasione di rinascita. È l’ennesima prova che la vita può riservare sorprese sorprendenti, anche a chi crede di aver già dato tutto.

A 61 anni compiuti, con alle spalle quattro decenni di carriera e un figlio ormai adulto, Nancy Brilli ha deciso che è tempo di mettersi ancora alla prova. Senza più farsi frenare dalle paure, compresa quella del paracadutismo. “Mi va di ridere, divertirmi, lasciarmi sorprendere dalla vita. Sono in vena di cambiamenti e li assecondo”, racconta al settimanale Gente con il sorriso di chi ha scelto finalmente di lasciarsi andare. Un percorso non semplice, il suo, fatto di sfide interiori e conquiste silenziose. “Con gli anni ho imparato a volermi bene, ad accettarmi e apprezzarmi”, confida. “ Da ragazza ero ipersensibile, spaventata dalle persone, dal loro giudizio, la mia preoccupazione era quella di piacere a tutti i costi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

