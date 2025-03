Davidemaggio.it - The Family torna su Canale 5

Aslan Soykan e sua moglie Devin Ak?nno su5. Data la fine di My Home My Destiny, prevista per venerdì prossimo, arriva in chiaro la seconda stagione di The, già interamente disponibile su Mediaset Infinity. La dizi turca con protagonisti K?vanç Tatl?tu? e Serenay Sar?kaya tornerà infatti ad occupare i pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset, dal lunedì al venerdì alle 16.50, a partire dal 24 marzo 2025.The, dove eravamo rimastiLa seconda stagione di Theè composta da 55 episodi della durata di 45 minuti ciascuno (che5 suddividerà ulteriormente in quattro parti). Tutte le storyline riprenderanno a due mesi esatti di distanza dagli eventi che hanno caratterizzato il finale della prima stagione, ossia dallo sparo che Devin ha fatto partire contro il cognato Cihan (Nejat ??ler) per salvare la vita al marito Aslan.