IA Draghi | Europa continua a accumulare ritardo forse incolmabile

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 mar. (askanews) – L’stando adritardi sull’intelligenza artificiale, ritardi chesono ormai “incolmabili”. Lo ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio italiano e della Bce, Mario, durante una audizione al Senato sul suo Rapporto sul futuro della competitività europea. “I modelli di intelligenza artificiale sono diventati sempre più efficienti, con costi di addestramento che si sono ridotti di dieci volte da quando è uscito il rapporto. Secondo recenti sviluppi, i modelli di Intelligenza Artificiale si stanno avvicinando sempre di più, o stanno addirittura superando, le capacità di ricercatori in possesso di dottorato”, ha rimarcato. “Agenti autonomi si avviano ad essere in grado di prendere decisioni operando in completa autonomia.