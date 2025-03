Laprimapagina.it - Ferrari deludente all’esordio: Norris trionfa in un GP d’Australia da brividi

La stagione di Formula 1 si apre con un Gran Premioricco di emozioni e colpi di scena, ma per laè un debutto da dimenticare. La McLaren, favorita alla vigilia, conquista la vittoria con Lando, mentre Max Verstappen si deve accontentare del secondo posto.Le condizioni meteo hanno però stravolto la gara, negando la doppietta alla scuderia britannica: Oscar Piastri, dopo essere finito in fondo al gruppo, riesce comunque a chiudere in nona posizione. Davanti a lui Charles Leclerc, solo ottavo, e dietro Lewis Hamilton, decimo. Un risultato che certifica un esordioper la, incapace di competere per il podio.Sorriso invece in casa Mercedes, con il giovane italiano Kimi Antonelli che debutta in F1 con un ottimo quinto posto, dimostrando grande talento sotto la pioggia.