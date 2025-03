Anteprima24.it - Disavventura per un sannita: auto ad un passo dal precipizio, salvato dai Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoUna strada di campagna all’apparenza percorribile è diventato l’abisso per un beneventano che ieri è stato protagonista di un pomeriggio a dir poco turbolento. Un navigatore satellitare ‘con poca dimestichezza in zona’, una strada interpoderale collegante i comuni di Pescoe Pago Veiano che col passare dei metri diventa una strada impercorribile e molto pericolosa anche per chi ci vive in quelle zone.Nel tentativo di fare inversione di marcia, il 44enne beneventano è finito ad undaladagiata sul lato dello sterrato a pochi centimetri dal dramma. Primo tentativo di chiamare un carro attrezzi vano, quindi l’arrivo in tarda serata deideldi Benevento. Un sopralluogo sul posto, poi l’appuntamento a questa mattina quando le squadre dei caschi rossi di Benevento e San Marco dei Cavoti sono riusciti a liberare la vettura che ha riportato qualche danno ma alla fine ha evitato il baratro.