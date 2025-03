Athletic Bilbao-Roma dove vederla

Leggi su Funweek.it

Giovedì 13 marzo 2025, alle ore 18:45, laaffronterà l'allo stadio San Mamés per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria per 2-1 all'Olimpico, i giallorossi cercano la qualificazione ai quarti di finale. Nella partita d'andata, laha vinto 2-1 grazie ai gol di Angelino e Eldor Shomurodov, ribaltando il risultato dopo essere andata in svantaggio.Come arrivano le squadre: I baschi arrivano a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 in casa contro il Maiorca nella Liga.: La, invece, ha vinto l'ultima partita di Serie A contro l'Empoli, nonostante il turnover deciso da Claudio Ranieri.