Lanazione.it - Peccioli piace anche on line, l’ingresso nella top 30 delle località più cercate sul web

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 2 marzo 2025 –è unaquattro new entry in Italiaclassifica30turistiche sotto i 5mila abitanti più rion. Il Borgo dei Borghi, nel cuore della Valdera, entraclassifica Small cities Italia 2025 e lo fa direttamente al quattordicesimo posto. Seconda tra lein Toscana alle spalle solo di Pienza, in provincia di Siena, e davanti a Pitigliano, in provincia di Grosseto. La ricerca è opera di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza che ha stilato una classifica30italiane con meno di 5mila abitanti più rion. Non si tratta di unatante classifiche che circolano nei portali turistici e che, spesso, hanno come unico criterio di classificazione un gusto estetico o un’analisi superficiale dei vari luoghi.