Mediaset anticipazioni | presentato il palinsesto della stagione autunnale

Mediaset svela il nuovo volto della stagione autunnale, annunciando un palinsesto innovativo e ricco di sorprese. Tra le novità spicca la partenza ritardata di Striscia la Notizia, simbolo storico di Canale 5, marcando un’evoluzione profonda e graduale come sottolineato da Pier Silvio Berlusconi. Questa scelta segna un nuovo capitolo, lasciando intravedere un futuro televisivo all’insegna della rinnovata creatività e diversificazione dei contenuti. Rimanete con noi per scoprire tutte le anteprime!

Mediaset, anticipazioni. Presentato il nuovo palinsesto per la stagione autunnale: spicca la partenza ritardata di Striscia la Notizia. “Un’evoluzione graduale e profonda”, è così che Pier Silvio Berlusconi presenta il nuovo corso di Canale 5. Per la prima volta dopo 37 anni, la stagione non si aprirà con Striscia la notizia. Il tg satirico slitterà . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Mediaset, anticipazioni: presentato il palinsesto della stagione autunnale

