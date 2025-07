Lo chef Massimo Bottura festeggia la laurea del figlio | Un trionfo Bravo Charlie sei il nostro eroe

una strada semplice, ma il suo impegno e passione hanno tracciato un percorso di successo. La sua laurea rappresenta non solo un meritato traguardo accademico, ma anche un simbolo di determinazione e coraggio. Bravo Charlie, sei il nostro eroe! Questa giornata di festa segna l'inizio di una nuova avventura, ricca di promesse e speranze per il futuro.

« Questa è piĂą di una laurea, questo è un trionfo!». Con queste parole cariche di emozione, lo chef pluristellato Massimo Bottura ha condiviso sui social la gioia per il traguardo raggiunto dal figlio Carlo, Charlie per molti, che questa mattina – venerdì 11 luglio – si è laureato all’UniversitĂ di Modera e Reggio Emilia con una tesi dedicata a disabilitĂ e lavoro. «Il mio super figlio Charlie si è appena laureato. Non è stato facile. Non è mai stato facile », ha scritto Bottura, accompagnando il messaggio con alcune foto della cerimonia e dei festeggiamenti. «Con coraggio, determinazione e duro lavoro ogni singolo giorno, soprattutto di fronte alla sua disabilitĂ , ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Open.online