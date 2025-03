Thesocialpost.it - Terribile schianto in strada: coinvolti i calciatori della squadra italiana

Un grave incidentele ha scosso la comunità di Tarsia, in provincia di Cosenza, nella serata di venerdì 28 febbraio 2025. Lungo laprovinciale 241, nei pressidiga di Tarsia, due auto – una Volkswagen Golf e una Lynk & Co. – si sono scontrate frontalmente in modo violento.Bilancio e dinamica del sinistroL’impatto, di una violenza tale da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i passeggeri dalle lamiere, ha coinvolto sei persone, tra cui giovanidel Real Cosenza, società calcistica di Prima Categoria calabrese. Tra i feriti, tre versano in condizioni gravi, con un 20enne ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Cosenza.Le squadre di soccorso, giunte tempestivamente sul posto con ambulanze provenienti da Spezzano Terme e Torano, hanno trasferito i feriti presso le strutture sanitarie locali.