Oasport.it - MotoGP, Bagnaia onesto: “I primi due giri andavano più forte. Ho diverse cose in testa per la gara”

Leggi su Oasport.it

La prima Sprint Race della stagioneè stata dominata da Marc Marquez che ha percorso intutti i 13previsti. Lo spagnolo, otto volte campione del mondo, conquista così 12 punti e si porta inalla classifica piloti. Secondo posto per Alex Marquez che, con la Ducati del Team Gresini, ha concluso lacon un distacco di 1.185 secondi dal fratello, ottenendo i9 punti della stagione.Non un avvio brillantissimo per Peccoche si piazza in terza posizione a più di 3 secondi dal vincitore. Il pilota italiano ha così collezionato i7 punti per il campionato , ma non è sembrato molto a suo agio sulla nuova Ducati, soprattutto nei, nell’intervista post, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Ci ho provato mapiù, con la dura neiho sofferto ma poi ho cercato di chiudere il gap.