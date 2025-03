Ilgiorno.it - La maxi isola pedonale: "E in futuro come andrà?"

Feste ormai archiviate ma non la polemica, torna in consiglio la querelle Ztl "rinforzata" durante l’evento "Melzo Natale". Al centro delle interrogazioni di Fratelli d’Italia e Melzo si Rigenera i temi che già avevano portato sul piede di guerra i cittadini, firmatari in 500 di una petizione inviata in Prefettura: il rigore reputato eccessivo del provvedimento (chiusura delle tre piazze del centro per tutta la giornata, senza deroghe per i residenti), la comunicazione reputata scarsa e intempestiva, l’orientamento dell’Amministrazione per il. Nel dettaglio così Luca Mosconi, di Melzo si Rigenera: "Ci chiediamo per quale motivo i segnali stradali informativi non siano stati apposti ai varchi almeno 48 ore prima; e perchè i varchi fossero presidiati da volontari, che non possono svolgere servizi di polizia stradale, di ordine pubblico.