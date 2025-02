Ilrestodelcarlino.it - Doppio investimento in via Trieste: travolti da un furgoncino

Ascoli, 19 febbraio 2025 – Momenti di paura a metà pomeriggio di oggi a causa di un incidente che è avvenuto nel pieno centro storico di Ascoli. Il bilancio finale parla di due persone ferite, un uomo e una donna, ricoverate al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni in codice rosso. L’allarme è scattato poco prima delle 18. Due persone, un uomo e una donna di 62 anni, stavano transitando in viaall’altezza dell’incrocio con corso Mazzoni. Improvvisamente è sopraggiunto unche le ha investite, scaraventandole a terra. Sono stati attimi di grande concitazione. Si tratta di un punto della città assolutamente vitale con un rilevante numero di persone che transita per qualsiasi motivo, attraversa la strada a via. Cosa è successo di preciso e quali sono le cause dell’lo dovranno stabilire i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale giunti rapidamente sul posto dalla caserma Dionisi.