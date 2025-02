Lettera43.it - Eurovision Song Contest, quali sono i Paesi che hanno vinto di più?

Leggi su Lettera43.it

Italia a caccia del quarto successo della sua storia all’, la cui 69esima edizione è in programma dal 13 al 17 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. In caso di successo, il nostro Paese salirebbe sul podio dell’albo d’oro della competizione, raggiungendo Israele in terza posizione e staccando in un colpo solo i padroni di casa elvetici, l’Ucraina, la Danimarca e la Norvegia ferme a tre ciascuna. L’ultimo nostro trionfo è datato 2021, quando a Rotterdam si imposero con la loro Zitti e buoni i Maneskin, che da lì in poi avrebbero sbancato anche oltreoceano. Prima di loro, nel 1964 avevaGigliola Cinquetti con Non ho l’età e nel 1990 era stato il turno di Toto Cutugno con Insieme: 1992.L’albo d’oro dell’e ivincentiLoreen dopo la vittoria dell’2023 (Getty Images).