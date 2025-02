Lanazione.it - Orbetello cala il poker a Monterotondo

L’batte 4-1 in casa ilnell’anticipo di Prima categoria.: Tirabassi, Ranucci, Marcelli, Liberali, Del Prete, Birra, Majuri, Paruzza, Laghigna, Cerone, Belardinelli. A disposizione: Sclano, Ortiz, Mancianti, Del Vecchio, Leonardi, Troncarelli, Gamberoni, Sabatini, Scatena. All. Federici.: Di Iorio, Nobile, Gafur, Giordano, Caccio, Manè, Thiam, Diallo, Corrado, Borselli, Ferrari. A disposizione: Bugelli, Mazzinghi, Balleri, Sanfilippo, Di Dato A., Di Dato M., Ferretti A. All. Ferretti C. Arbitro: Iacobellis di Pisa. Reti: 39’, 29’st Laghigna, 41’ Liberali, 10’st Corrado, 46’st Cerone. Il programma di oggi: Argentario-Gracciano, Scarlino-San Gimignano, Pianella-Fonteblanda.