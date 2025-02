Spazionapoli.it - La Juve ferma l’Inter per 1-0, Conceicao decide il match: la NUOVA CLASSIFICA

Napoli calcio notizie – Lantusin casa nel bigdella giornata di campionato in corso di Serie A: arla è una rete disu assist di Kolo Muani.La domenica di Serie A si conclude con un risultato che farà sicuramente piacere al Napoli calcio, malgrado le notizie che sono arrivate dalla sfida di sabato sera contro la Lazio non erano certamente delle più confortanti. Il tanto atteso derby d’Italia tra lantus esi conclude con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa,ndo così le speranze da parte dei nerazzurri di superare la squadra di Antonio Conte in.Are ilche si è disputato questa sera all’Allianz Stadium è la rete nella seconda frazione di gioco firmata da Francisco, che punisce i nerazzurri che, dalla possibilità di salire in testa alla, ora hanno addirittura perso una lunghezza dal Napoli, che resta ancora capolista a poco più di una ventina di giorni dallo scontro diretto per lo Scudetto in programma allo stadio Diego Armando Maradona.