Internews24.com - Juve Inter 1-0, vincono i bianconeri! Inzaghi manca il sorpasso al Napoli. La classifica Serie A aggiornata

di Redazione1-0,ilal. Ladopo il match dell’Allianz StadiumFinisce qui, gara di questa domenica diA, valida per la 25a giornata. Match dell’Allianz Stadium che termina 1-0 per idi Thiago Motta. Partita decisa da un gol di Conceicao, che dopo un bellissimo assist di Kolo Muani, regala tre punti alla Vecchia Signora. Tantissime e troppe occasioni sprecate dai nerazzurri, che non riescono a capitalizzare e perdono la chance dial. Vediamo come cambia la56 (25)54 (25)Atalanta 51 (25)Lazio 46 (25)ntus 46 (25)Fiorentina 42 (25)Bologna 41 (24)Milan 41 (24)Roma 37 (25)Udinese 33 (25)Torino 28 (25)Genoa 27 (24)Cagliari 25 (25)Como 25 (25)Lecce 25 (25)Verona 23 (25)Empoli 21 (25)Parma 20 (25)Venezia 16 (24)Monza 14 (25)Leggi sunews24.