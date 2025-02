Forlitoday.it - Fantariciclando, al via i laboratori sostenibili nelle scuole elementari

Leggi su Forlitoday.it

Raccontare, fare e disfare, cultura ludica, per una nuova narrativa dellatà. Con la scuola dell’infanzia Don Bosco di Forlì, anche per quest’anno scolastico prendono il via i, dedicati atà, narrazione applicata, creatività, nell’offerta formativa.