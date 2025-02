Internews24.com - Conceicao a Dazn: «Sappiamo la qualità dell’Inter! Per vincere servirà…»

di Redazione: «la! Perservirà.» Le parole dell’esterno della JuveFrancisco Conceicao ha parlato prima del fischio d’inizio di Juve Inter, match valido della 25esima giornata di Serie A, ai microfoni di.MOMENTO DI GRUPPO PRIMA DELLA PARTITA – «E’ importante stare in un ambiente diverso, è stata una cena con tutti quelli che lavorano alla Juve. E’ stato un bene per unire il gruppo, siamo concentrati sulla partita e vogliamo fare il meglio possibile».RICHIESTA DELL’ALLENATORE – «la, Dumfries e Dimarco difendono e attaccanto.questo, abbiamo uno schema per fare il nostro gioco e fare il meglio possibile, non dobbiamo farli giocare al loro livello. Serve il meglio per riuscire ae prendere i tre punti».