Bergamonews.it - L’Atalanta non trova idee e nemmeno i 3 punti: finisce 0-0 contro il Cagliari

Bergamo. Non riesce il riscatto dopo la sconfitta in terra belga pere il 2 a 1il Brugge; un pareggio senza reti (0 a 0il) quello di questo sabato pomeriggio che inquadra perfettamente il momento di difficoltà vissuto dagli uomini di Gasperini.Unmolto compatto ma con pocheriesce così a strappare un punto importantissimo in chiave salvezza, mentre i nerazzurri recriminano una mancanza di quella frizzantezza che li ha portati fino al sogno scudetto, che ora, ormai, sembra sempre più remoto.Sicuramente sotto la lente d’ingrandimento restano le numerose assenze e la rosa che si fa sempre più corta, non garantendo un ricambio ottimale, sicuramente per quanto riguarda il centrocampo. Una prestazione tutto sommato sufficiente quella di Sulemana e Pasalic in zona mediana, ma niente di più, tanto che al rientro dei titolari De Roon ed Ederson la formazione ha iniziato a rire un equilibrio.