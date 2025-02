Ilrestodelcarlino.it - Ciclabile in sicurezza. Partono i cantieri

Da lunedì 17 febbraio, fino a conclusione dei lavori (31 marzo indicativamente), il tratto della pistadi Castellarano, compreso tra l’intersezione con via Madonna di Campiano e via Chiaviche (sottopasso) e la traversa di via San Michele, sarà chiuso per effettuare interventi urgenti di messa indella difesa spondale e consolidamento delle fondazioni del muro di contenimento a cura di Iren Acqua Reggio srl. Gli interventi in programma saranno compiuti dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 18 circa. E’ importante prestare attenzione nell’area interessata dalle opere e non sostare fuori dalle zone indicate con i mezzi ed evitare l’accesso pedonale o su due ruote durante gli orari di lavoro. La zona sarà regolata da idonea segnaletica di cantiere e semaforici se necessario.