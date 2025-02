Calciomercato.it - Tempo scaduto per Koopmeiners: via in estate

Dalla Champions passeranno anche le strategie di mercato della Juventus, che senza potrebbe essere costretta a sacrificare un bigNella vittoria europea contro il Feyenoord nell’andata dei playoff di Champions League Thiago Motta ha rimescolato ancora una volta le carte della sua Juventus.(LaPresse) – Calciomercato.itOltre al solito Vlahovic anche Teunè stato escluso dall’undici iniziale nel successo contro gli olandesi, continuando anche col subentro a gara in corso sulla striscia negativa di rendimento palesata in questi mesi. L’ex atalantino sembra lontanissimo dalla versione vista a Bergamo e le critiche anche da parte dei tifosi iniziano a prendere corpo.È una fase di riflessioni quindi per la Juve che si guarda intorno anche in ottica futura. Dopotutto campo e mercato sono due binari paralleli che viaggiano su ritmi simili, e che con la chiusura della stagione rischiano di incrociare il proprio cammino.