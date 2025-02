Sanremo 2025 la scaletta della terza serata Dai 14 big a Bennato Zanicchi e Duran Duran a che ora suonano tutti i cantanti

Leggi su Open.online

Non c’è due senza tre. Stasera, giovedì 13 febbraio, si completa il “ri-ascolto” delle 29 canzoni in gara al Festival dicol ritorno sul palco dell’Ariston – dopo il debutto di martedì – di 14 big. Ad accompagnare Carlo Conti nella conduzioneci saranno Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Gli ascolti del Festival diretto e condotto da Carlo Conti restano convincenti, al netto di una leggera (fisiologica) flessione nella seconda. Al momento la cinquina in testa nelle preferenze di giuria e pubblico vede in prima linea (senza ordine) Giorgia, Simone Cristcchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Ma già da stasera tutto potrebbe cambiare col ritorno sul palco dei 14 big che hanno potuto esibirsi solo una prima volta. Ad aprire lamaratona musicale di quest’edizione sarà però una leggendamusica italiana: Edoardo