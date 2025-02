Tvplay.it - Colpo low cost in difesa: Rugani torna in Serie A in estate

Potrebbere di attualità una figura di esperienza income Daniele, che dopo il buon campionato che sta disputando con l’Ajax è nel mirino di una italianaL’ex difensore della Juventus è stato girato in prestito ai lanceri e con Farioli si è messo in mostra ad alti livelli. Si stanno giocando la vittoria dell’Eredivisie e anche in Europa League sono ancora in corsa. A giugno, però, per lui potrebbero riaprirsi le porte dellaA.lowininA in(TvPlay – ANSA) La sua decisione non è stata semplice, nonostante abbia deciso comunque di accasarsi in una delle società più blasonate d’Europa. Danieleha lasciato la Juventus dopo un decennio, trascorso principalmente in panchina, per rimettersi in discussione con la maglia dell’Ajax.