Gqitalia.it - A Sanremo Bresh ci introduce nella sua Tana del Granchio

Sul palco dell'Aristonporterà le sue occhiaie distintive e sexy, ma soprattutto una collanina-amuleto con il segno zodiacale del Cancro, un omaggio alla sua canzone in gara al Festival di2025. Andrea Brasi, in arte, è uno storico membro della scena rap ligure (la cosiddetta “Drilliguria”, di cui fa parte anche Tedua), pronto a debuttare tra i Big del Festival con il suo cantautorato sui generis, come vi avevamo già raccontato.Dopo aver incantato il pubblico del Festival, lo scorso anno, al fianco di Emma Marrone con un emozionante medley dedicato a Tiziano Ferro,ciora in un mondo intimo e misterioso, quello della suadel, con cui è protagonista quest'anno. Ma che cos'è, esattamente, ladel? Scopriamolo insieme, analizzando il testo della sua canzone.