Perché Fedez aveva le lenti a contatto nere a Sanremo | parlano i giornalisti

Ieri sera durante il Green Carpet del Festival disi è presentato con degli occhi tutti neri. Ovviamente non tutti hanno capito al volo che fosseroe hanno pensato al peggio, ma per fortuna si è trattato semplicemente di un trucco. A spiegarlo sono stati iLuca Dondori e Valerio Palmieri, il primo a La Volta Buona: “Siccome nella canzone lui racconta di un uomo che prende medicine per guarire dalla depressione, la sua figura è quella di un uomo sotto medicinali e la esagera con la lente anera”; il secondo su Chi.Come maiquegli occhi alla sfilata?Dondoni a #LaVoltaBuona: “Siccome nella canzone lui racconta di un uomo che prende medicine per guarire dalla depressione, la sua figura è quella di un uomo sotto medicinali e la esagera con la lente anera”#2025 pic.