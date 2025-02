Oasport.it - Medjedovic e Virtanen approdano al secondo turno dell’ATP250 di Marsiglia. L’Italia sorride con Sonego

La necessità di completare il tabellone delle qualificazioni impone un programma con soli tre match del tabellone principale nella prima giornata dell’ATP 250 di. Il risultato più rilevante è senza dubbio il successo con cui Ottopiega in rimonta Sebastian Korda ed elimina in tre set il quinto favorito del seeding transalpino. In chiusura di giornata Lorenzoche regola in tre set l’olandese Botic Van de Zandschulp.Nella prima sfida di giornata il serbo Hamadpiega in due set, 6-3 6-4 il punteggio finale maturato in poco meno di un’ora e trenta, il belga Raphael Collignon e si qualifica così per ildove affronterà il russo Karen Khachanov, titolare della terza testa di serie. Nel primo parziale il serbo prevale sfruttando una sola delle otto palle break a propria disposizione ed è decisamente più incisivo del rivale nel fondamentale della risposta chiudendo la partita con un vantaggio di nove punti, 44 a 35.