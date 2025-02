Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi

va annoverato tra gli esordienti del Festival di, ma alla kermesse lui ha già partecipato, benchè per finta: lo ha fatto nella serie tv Vita da Carlo di Verdone, e adesso un altro Carlo lo porta per davvero sul palco dell’Ariston. La sua canzone,un, è una ballata delicata nella quale il cantautore parla a se stesso, tracciando con ironia un bilancio della sua vita.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta Nel blu, dipinto di blu con Topo Gigio.un, il testo della canzone didi L.– T. OttomanoEd. Sugarmusic/Picicca ManagementunChe non gli importa del futuroUn robotUn lottatore di sumoUno spaccino in fuga da un cane lupoAlla stazione di BoloUna gallina dalle uova d’oroPerò non sono nessunoNon sono nato con la faccia daHo anche paura del buioSe faccio a botte le prendoCosì mi truccano gli occhi di neroMa non ho mai perso tempoÈ lui che mi ha lasciato indietroVivere la vitaÈ un gioco da ragazziMe lo diceva mamma ed ioCadevo giù dagli alberiQuanto èil mondoPer quelli normaliChe hanno poco amore intornoO troppo sole negli occhialiunChe non gli importa del futuro noUn robotMedaglia d’oro di sputoLo scippatore che t’aspetta nel buioIl Re di Porta PorteseLa gazza ladra che ti ruba la fedeVivere la vitaÈ un gioco da ragazziMe lo diceva mamma ed ioCadevo giù dagli alberiQuanto èil mondoPer quelli normaliChe hanno poco amore intornoO troppo sole negli occhialiunPerò non sono nessunoCintura bianca di JudoInvece che una stella uno starnutoI girasoli con gli occhiali mi hanno detto“Stai attento alla luce”E che le lune senza bucheSono fregaturePerché in fondo è inutile fuggireDalle tue paureVivere la vita è un gioco da ragazziIoIounPerò non sono nessunoNon sono altro cheNon sono altro che>>> Tutti i testi di: “un” diDavide Maggio.