Quotidiano.net - Tentativi di spionaggio con droni su base militare tedesca di Schwesing, indagini in corso

Un'importante struttura dell'esercito federale nel nord della Germania sarebbe stata oggetto, dal 9 al 29 gennaio, di un totale di seiditramite l'utilizzo didi provenienza ignota: lo scrive il quotidiano Sueddeutsche Zeitung che cita un rapporto riservato inviato al ministero della Difesa. Nella struttura viene anche addestrato il personale ucraino all'utilizzo dei sistemi Patriot. Inal rapporto citato dalla Sueddeutsche Zeitung, la struttura in questione è quella di, nello stato Schleswig-Holstein, e sarebbe stata oggetto di sei "incidenti alla sicurezza" compiuti tramitedi provenienza ignota. Al momento si indaga per. Il sito ospita anche un centro di addestramento per i missili terra-aria: qui vengono addestrati anche i soldati ucraini all'utilizzo dei Patriot.