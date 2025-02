Thesocialpost.it - Lutto nel mondo della boxe: morto John Cooney a 28 anni dopo un match a Belfast

– Ilè inper la morte di, pugile irlandese di 28, deceduto a seguito delle gravi ferite riportate in un incontro disputato una settimana fa a, in Irlanda del Nord. Il, valido per il titolo celtico dei pesi superpiuma, lo aveva visto affrontare il gallese Nathan Howells, che si era aggiudicato la vittorial’interruzione al nono round a causa delle condizioni critiche di.Trasportato d’urgenza al Royal Victoria Hospital di, al pugile era stata diagnosticata una grave emorragia cerebrale. Sottoposto a un intervento chirurgico, era rimasto per giorni in terapia intensiva, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.A dare la tragica notizia è stato Mark DunlopMHD Promotions: «È con tanto dolore che annunciamo la scomparsa di