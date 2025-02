Ilfattoquotidiano.it - Haaretz: “Netanyahu punta a sabotare l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza”. Il premier israeliano cala nei sondaggi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

IlBenjaminintendesulil. Lo sostiene il quotidiano, citando alcune fonti che hanno ribadito che la delegazione israeliana in Qatar non porterà avanti la fase due dell’intesa. “È uno show, ha detto una fonte,sta segnalando molto chiaramente che non vuole passare alla fase successiva. Sta inviando una squadra senza mandato e senza la capacità di fare nulla”.La stessa fonte ritiene che le immagini degli ostaggi liberati abbiano danneggiato significativamentenei. “Gli elettori di destra vedono che non abbiamo sconfitto Hamas e i suoi miliziani stanno ancora girando con le armi. I cartelli sui palchi aprendono in giroe fanno riferimento al suo slogan vittoria totale”, ha detto ancora la fonte, secondo cui “sa che non ha un governo se procede con”.