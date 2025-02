Tenerife Challenger 2025 Carreno Busta in finale | Un anno fa non ero sicuro di poter tornare

Leggi su Sportface.it

Per la prima nella sua storia ilavrà un campione spagnolo. All’Abama Tennis Academy saràa tinte iberiche tra Pabloe Alejandro Moro Canas che, battendo Pol Martin Tiffon e Henrique Rocha, si sono guadagnati un posto nell’atto conclusivo del primo dei due tornei ATPorganizzati a MEF Tennis Events con il patrocinio del Turismo di.Dopo averla spuntata al set decisivo nel quarto dicontro Gaubas, Pabloè riuscito a dominare per 6-4 6-0 la semicontro Pol Martin Tiffon. Sono servite invece 2 ore e 21 minuti ad Alejandro Moro Canas per avere ragione del portoghese Henrique Rocha, quest’ultimo ha forzato la sfida al terzo set ma si è ritrovato privo di energie nelle fasi finali della contesa conclusasi con lo score di 6-2 6-7(6) 6-0.