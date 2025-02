Enzo Maresca sulla partenza di João Félix | È stata la mia decisione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-08 13:46:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Nella conferenza stampa prima del quarto round partito di FA Cup contro di lui Brighton,, L’attuale allenatore del Chelsea ha parlato Ladiin questo mercato invernale. “Abbiamo deciso collettivamente che un trasferimento sarebbe stato il migliore per lui”, ha detto l’allenatore. Chiarire che non vi era alcun problema con il giocatore ed era un accordo reciproco.Abbiamo deciso collettivamente che un trasferimento sarebbe stato il migliore per luiin una conferenza stampaChelsea ha pagato 52 milioni L’estate scorsa a Atlético de Madrid Per ottenere i servizi portoghesi. I sette gol e due assist in 20 partite non sono stati sufficienti per convincere l’allenatore, quindi hanno accettato di partire questo gennaio.