Kanye West impazzisce su X | tweet a raffica su Hitler sesso ecc | Dico e faccio quello che voglio sfigati!

Nelle ultime ore,, in arte Ye, già al centro delle polemiche per il ‘nude look’ sfoggiato dalla moglie durante la cerimonia dei Grammy Awards, ha costellato il proprio profilo X diconditi di insulti rivolti a persone o gruppi di persone non definiti: un lungo rant che spazia da eccessi di megalomania a turpiloquio senza filtri, fino ad arrivare alla diretta apologia del nazismo, con endorsement apparentemente casuali alla figura di.Un flusso di pensieri evidentemente non filtrati, cui è quasi impossibile dare un’ordine. Segue una selezione limitata dei più significativi (e pubblicabili) divisi per ‘tematica‘L’ego ipertrofico è una caratteristica ben nota del rapper, che ne ha dato ulteriore prova con questiONE THING ABOUT BEING GOD ON EARTH IS YOU HAVE TO CONSTANTLY FORGIVE EVERY HUMAN— ye (@) February 7, 2025Il problema di essere Dio in terra è che devi perdonare tutti, sempreIM HANDS DOWN BETTER AT MUSIC THAN ANYONE EVER IMA GET THERE WITH CLOTHING AND THEN WITH HOMES AND CITIES AND IMA TALK MY SHIT THE ENTIRE TIME— ye (@) February 7, 2025Sono meglio di chiunque altro a fare musica.