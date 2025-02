Ilgiorno.it - Franco Raggi, irregolare del design. L’omaggio della “sua“ Triennale

Con "non sono ancora morto", l’architetto, nato a Milano nel 1945 e laureato al Poli nel 1969, ha suggerito che fosse arrivato il momento di dedicargli una mostra personale in. Da lui molto abitata nell’oltre mezzo secolosua vicenda professionale: curatore, progettista, conferenziere. E, doveroso e affettuoso, qui gli è dedicato da oggi al 13 aprile, nellaPlatform (al termineGalleria del Museo del Desig) dove il direttore Marco Sammicheli incorona i grandi autori disobbedienti: “Pensieri instabili“ (catalogo Electa), l’esposizione curata da Sammicheli e Francesca Pellicciari. L’allestimento “spericolato“ (studio Piovenefabi) rende l’interazione tra materiale esposto e visitatore, sempre inedita in questo sito, più giocosa del solito.