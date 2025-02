Scuolalink.it - Concorso straordinario collaboratore scolastico 2025: domande entro il 13 febbraio

Leggi su Scuolalink.it

La Giunta provinciale ha dato il via libera al bando per ildestinato alla stabilizzazione del personale “(categoria A)“. Questomira a formare nuove graduatorie d’istituto, offrendo un’opportunità concreta per chi desidera una posizione stabile nel settore. Apertura delledi partecipazione I candidati interessati potranno presentare la domanda .il 13Scuolalink.