Nico Paz confessa: «Sogno di tornare al Real Madrid in futuro!»

Paz si è pronunciato sulle sue ambizioni future, sia a livello personale che di squadra, indicando la propria volontà dia indossare la maglia delnell’avvenire.IL PUNTO –Paz, calciatore delche il Como potrebbe riscattare in estate, è uno dei profili maggiormente apprezzati dall’Inter. I nerazzurri, che lo hanno visionato più volte dal vivo nella persona di Piero Ausilio, sono però ben consapevoli del fatto che sarà necessario un esborso decisamente consistente per provare a strapparlo al suo club di appartenenza. Che torni alle merengues o si accasi definitivamente al Como, infatti, Paz viene considerato un gioiello dalassicurato. Motivo per cui sono elevate le pretese economiche cui i meneghini saranno chiamati a relazionarsi in vista di negoziati futuri.