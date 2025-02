Terzotemponapoli.com - Napoli, l’11 insostituibile di Conte

diIn tanti a mille minuti e pochissimo turnover, i numeriAntoniovara la linea del blocco forte e pochi cambi: i numeri della stagione dei partenopei: già in 11 sopra i mille minutiAntonioalripesca dal passato per la linea guida dei partenopei: blocco forte di titolari e pochissimo turnover, come nel caso della Juve del primo Scudetto, che vinse avvalendosi di fatto di un undici titolare confermatissimo e pochi cambi scelti.Come riportato da la Gazzetta dello Sport, anche con gli Azzurri il tecnico ha scelto questa linea: sono già 11 i calciatori che hanno più di mille minuti giocati in stagione, segno che nei loro confronti c’è una fiducia completa. A cominciare da Di Lorenzo e Rrahmani, che di minuto non ne hanno saltato neanche uno.