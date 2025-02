Nerdpool.it - G Gundam torna con una sorprendente riedizione

Leggi su Nerdpool.it

Negli ultimi tempi, Gto al centro dell’attenzione, con la storia di Domon Kasshu che continua a sorprendere in modi inaspettati. Sebbene la serie anime del 1994 non abbia mai ricevuto un seguito ufficiale, l’universo diha trovato nuove strade per riportare in vita questo capitolo tanto amato. Mentre il franchise si espande per celebrare importanti anniversari, Bandai Namco sta rispolverando alcune delle sue icone più amate. E ora, un pezzo da collezione imperdibile stando sugli scaffali, pronto a conquistare i fan di Domon Kasshu.Dove guardare GPer chi vuole (ri)scoprire questa serie mecha dal carattere unico, Gè attualmente disponibile in streaming su Crunchyroll. Con i suoi 49 episodi, la serie racconta una storia avvincente ambientata in un mondo in cui i conflitti tra nazioni vengono risolti attraverso un torneoche si tiene ogni quattro anni.