Terzotemponapoli.com - Amoruso: “Gli acquisti della Juve con Conte avrebbero reso diversamente”

Nicola, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto affermato dall’ex calciatore.: “è una certezza ed è arrivato a Napoli dopo un’annata difficile”Così l’ex Napoli: “Sono certo del fatto che ad allenatori invertiti si sarebbero invertite anche le posizioni in classifica di Napoli entus. Glicon, ma non voglio addossare chissà quali colpe a Motta che ha bisogno di tempo. Thiago Motta deve migliorare nella comunicazione, poiè una certezza ed è arrivato a Napoli dopo un’annata difficile ed ha riportato il gruppo a far molto bene. Tutte le qualità smarrite l’anno scorso lui le ha recuperate. Insieme ad Antonio ci ho giocato per anni, soffriva e soffre la sconfitta per cui alza sempre l’asticella e lo sta facendo, come lo avrebbe fatto anche allantus.