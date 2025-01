Agi.it - L'Intelligenza artificiale identifica i potenziali geni del morbo Parkinson

Leggi su Agi.it

AGI - I ricercatori del Cleveland Clinic Genome Center hanno applicato con successo modelli genetici avanzati di(IA) aldi. I ricercatori hannoto fattori genetici nella progressione e farmaci approvati dalla Fda che possono essere potenzialmente riutilizzati per il trattamento del PD. Lo studio pubblicato su npj's Disease utilizza un approccio chiamato "biologia dei sistemi", che impiega l'per integrare e analizzare diverse forme di informazioni provenienti da set di dati genetici, proteomici, farmaceutici e di pazienti, perre modelli che potrebbero non essere evidenti analizzando una sola forma di dati. Il responsabile dello studio e direttore del CCGC Feixiong Cheng, PhD, è un esperto leader nel campo della biologia dei sistemi e ha sviluppato molteplici framework diperrenuovi trattamenti per la malattia di Alzheimer.