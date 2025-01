Oasport.it - Hockey ghiaccio, Bolzano stende Vienna e rivede la vetta della ICE League, Val Pusteria finisce ko

Ci avviciniamo ad ampi passi verso i playoffICE2025 per cui ogni vittoria inizia a valere davvero doppio. Nella serata odierna il programma prevedeva cinque match, con due squadre italiane impegnate.non ha lasciato scampo a, mentre Valko in casa contro Vorarlberg.VAL-VORARLBERG 1-4Gli ospiti indirizzano il match sin dall’avvio. Maier sblocca il punteggio dopo 7:43, quindi arriva il raddoppio di Lundegard al 13:53, quindi Woger centra il 3-0 già al 19:45. Lo stesso Maier va a segno con il 4-0 al 35:25, prima che Lacroix al 51:49 realizzi la retebandiera per i Lupi.CAPITALS 4-1Pronti, via, epassa subito in vantaggio dopo soli 70 secondi di gioco con Marchetti.pareggia con Koschek al 17:36.